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    Pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8" | Kärcher

    Brass hose connector with black grip, featuring threaded ends for secure attachment.

    Pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8"

    Sipariş numarası: 2.645-015.0

    1/2" ve 5/8" hortumlar için sağlam ve dayanıklı pirinç hortum bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.