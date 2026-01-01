Pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8" | Kärcher

1/2" ve 5/8" hortumlar için yüksek kaliteli pirinç hortum bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. Kärcher' in yeni yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatları serisi tüm basınçlarda, bahçede yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam bağlantı aparatı çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yoludur!

Yüksek kalite pirinç hortum bağlama Sağlamlık ve dayanıklılık Tutamakta konforlu kauçuk halka Kolay kullanım ve daha iyi takılma için Paslanmaz alüminyum yapılmış hortum kıskacı Garantili sağlamlık 1/2'' ve 5/8'' hortumları için uyumlu Kullanım kolaylığı için.