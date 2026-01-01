Pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8" | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-015.01/2" ve 5/8" hortumlar için sağlam ve dayanıklı pirinç hortum bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.
Renk
pirinç
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
48 x 36 x 36
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları