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    Pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8" ya da 3/4" | Kärcher

    Brass Kärcher hose connector with knurled edges, viewed from the side on a white background.

    Pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8" ya da 3/4"

    Sipariş numarası: 2.645-102.0

    1/2" ve 5/8" iç çapı olan hortumların hasarlı kısımlarını onarmak veya hortumları bağlamak için yüksek kaliteli, sağlam pirinç hortum konektörü.