Pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8" ya da 3/4" | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-102.01/2" ve 5/8" iç çapı olan hortumların hasarlı kısımlarını onarmak veya hortumları bağlamak için yüksek kaliteli, sağlam pirinç hortum konektörü.
Renk
pirinç
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
38 x 38 x 38
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları