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    Pirinç hortum bağlantı aparatı 3/4" Aquastop | Kärcher

    Brass and black plastic hose connector with ribbed grip and threaded end.

    Pirinç hortum bağlantı aparatı 3/4" Aquastop

    Sipariş numarası: 2.645-018.0

    3/4" hortumlar için sağlam ve dayanıklı pirinç hortum bağlantı aparatı ve Aqua Stop. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.