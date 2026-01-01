Pirinç hortum bağlantı aparatı 3/4" Aquastop | Kärcher

3/4" hortumlar için yüksek kaliteli pirinç hortum bağlantı aparatı ve Aqua Stop. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. Aqua Stop, hortumlar ve eklentileri ayırırken su akışını keser. Kärcher' in yeni yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatları serisi tüm basınçlarda, bahçede yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam bağlantı aparatı çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yoludur!

Aqua Stop Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için Yüksek kalite pirinç hortum bağlama Sağlamlık ve dayanıklılık Yumuşak plastik girintili tutamak Kullanım kolaylığı için. Yumuşak plastik girintili tutamak Kullanım kolaylığı için. Tutamakta konforlu kauçuk halka Kolay kullanım ve daha iyi takılma için 3/4'' hortumları ile uyumlu Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için Tırnak sistemi Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için