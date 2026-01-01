Pirinç hortum bağlantı aparatı 3/4" | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-016.03/4"hortumlar için sağlam ve dayanıklı pirinç hortum bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.
Çap
3/4″
Renk
pirinç
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
52 x 39 x 39
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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