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    Pirinç hortum bağlantı aparatı 3/4" | Kärcher

    Brass hose connector with black grip, featuring threaded ends for secure attachment.

    Pirinç hortum bağlantı aparatı 3/4"

    Sipariş numarası: 2.645-016.0

    3/4"hortumlar için sağlam ve dayanıklı pirinç hortum bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.