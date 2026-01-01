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    Pirinç hortum bağlantı aparatı 3/4" | Kärcher

    Brass hose connector with ridged grip and visible inner ring, placed on a white background.

    Pirinç hortum bağlantı aparatı 3/4"

    Sipariş numarası: 2.645-103.0

    3/4" iç çapı olan hortumların hasarlı kısımlarını onarmak veya hortumları bağlamak için yüksek kaliteli, sağlam pirinç hortum konektörü.