Pirinç kıllardan oluşan yuvarlak fırça kiti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-061.0İnatçı ve yerleşmiş kirlerin çıkarılması için pirinç kıllardan oluşan yuvarlak fırça seti. Hassas yüzeyler için idealdir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
40 x 26 x 26
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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