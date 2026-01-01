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    Pirinç kıllardan oluşan yuvarlak fırça kiti | Kärcher

    Three Kärcher brass brushes with black plastic bases arranged diagonally on a white background.

    Pirinç kıllardan oluşan yuvarlak fırça kiti

    Sipariş numarası: 2.863-061.0

    İnatçı ve yerleşmiş kirlerin çıkarılması için pirinç kıllardan oluşan yuvarlak fırça seti. Hassas yüzeyler için idealdir.