Pirinç kıllardan oluşan yuvarlak fırça kiti | Kärcher

Fırın rafları veya ocaklarda oluşan kirler gibi, inatçı ve yerleşmiş kirlerin çıkarılması için pirinç kıllardan oluşan yuvarlak fırça seti. Buharlı temizlik makineleriyle üstün temizlik için metal kıllardan oluşan temizlik fırçası. Not: Ahşap veya plastik gibi hassas yüzeyler için uygun değildir.