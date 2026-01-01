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    Pirinç musluk adaptörü G3/4, (G1/2 azaltıcı ile birlikte) | Kärcher

    Brass hose connector with black rubber grip and threaded end, isolated on white background.

    Pirinç musluk adaptörü G3/4, (G1/2 azaltıcı ile birlikte)

    Sipariş numarası: 2.645-013.0

    İki diş boyutunun birleştirilmesi için 1/2" ve 3/4" çaplı sağlam, dayanıklı, pirinç musluk bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.