Pirinç musluk adaptörü G3/4, (G1/2 azaltıcı ile birlikte) | Kärcher

İki diş boyutunun birleştirilmesi için 1/2" ve 3/4" çaplı yüksek kaliteli pirinç musluk bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. Kärcher' in yeni yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatları serisi tüm basınçlarda, bahçede yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam bağlantı aparatı çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yoludur!