Pirinç musluk adaptörü G3/4, (G1/2 azaltıcı ile birlikte) | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-013.0İki diş boyutunun birleştirilmesi için 1/2" ve 3/4" çaplı sağlam, dayanıklı, pirinç musluk bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.
Diş boyutu
G3/4 + G1/2
Renk
pirinç
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
44 x 37 x 37
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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