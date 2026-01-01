Pirinç nozul bağlantı G1 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-014.0Ağır kullanım için 1" sağlam ve dayanıklı pirinç musluk bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.
Diş boyutu
G1
Renk
pirinç
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
40 x 43 x 43
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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