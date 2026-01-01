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    Pirinç nozul bağlantı G1 | Kärcher

    Brass hose connector with black plastic grip, featuring an O-ring seal.

    Pirinç nozul bağlantı G1

    Sipariş numarası: 2.645-014.0

    Ağır kullanım için 1" sağlam ve dayanıklı pirinç musluk bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.