Pirinç nozul | Kärcher

Küçük ve orta ölçekli alanları ve bahçeleri sulamak için sağlam pirinç sprey nozülü. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Kısacası: bahçede birçok kullanım için ideal çözümdür.

Pirinçten üretilmiştir Garantili sağlamlık Tutacak ile birlikte yumuşak plastik bileşenler Daha konforlu kullanım ve koruma Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.