Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Pirinç nozul | Kärcher

    Kärcher brass hose connector with black grip, featuring a push-button mechanism and rubber seal.

    Pirinç nozul

    Sipariş numarası: 2.645-054.0

    Küçük ve orta ölçekli alanları ve bahçeleri sulamak için sağlam pirinç sprey nozülü