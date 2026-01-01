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    Plus Nozul | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a yellow tip and black body, isolated on a white background.

    Plus Nozul

    Sipariş numarası: 2.645-177.0

    Sertten yumuşağa kadar püskürtme düzeni. Ergonomik tutma kolu ile kullanımı rahat ve kolay.