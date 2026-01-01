Plus sprey borusu | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-158.0En üst kalitede çok sayıda özellik ile sağlam, ergonomik ve dayanıklı Püskürtme borusu. Esnek püskürtme başlığı (180°) ve 6 püskürtme düzeni ile. Küçük/orta ölçekli alanların sulanması için. Çiçeklerin ve bitli yataklarının ve saksılarının sulanmasından sepetlerin asılmasına kadar, her türlü bahçe sulama uygulamaları için.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
850 x 150 x 66
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları