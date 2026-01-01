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    Plus sprey borusu | Kärcher

    Kärcher spray lance with adjustable nozzle, black and yellow handle, and silver extension tube.

    Plus sprey borusu

    Sipariş numarası: 2.645-158.0

    En üst kalitede çok sayıda özellik ile sağlam, ergonomik ve dayanıklı Püskürtme borusu. Esnek püskürtme başlığı (180°) ve 6 püskürtme düzeni ile. Küçük/orta ölçekli alanların sulanması için. Çiçeklerin ve bitli yataklarının ve saksılarının sulanmasından sepetlerin asılmasına kadar, her türlü bahçe sulama uygulamaları için.