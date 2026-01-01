Polar filtre torbası | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.904-329.0Yırtılmalara karşı son derece dayanıklı, beş katlı polar filtre torbası, emme gücünü daha uzun bir süre korur ve yüksek toz tutma oranına sahiptir.
Miktar / Adet (Parça(lar))
5
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
200 x 150 x 10
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.