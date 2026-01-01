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    Polar filtre torbası | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with yellow plastic fittings on a white background.

    Polar filtre torbası

    Sipariş numarası: 6.904-329.0

    Yırtılmalara karşı son derece dayanıklı, beş katlı polar filtre torbası, emme gücünü daha uzun bir süre korur ve yüksek toz tutma oranına sahiptir.