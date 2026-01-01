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    Pompa ön filtresi, büyük | Kärcher

    Kärcher water filter with a transparent cylindrical body and black top featuring a brass connector.

    Pompa ön filtresi, büyük

    Sipariş numarası: 2.997-210.0

    Pompa ön filtresi, bahçe pompalarını, elektronik yardımcı pompaları ve ev pompalarını kaba kir parçacıklarından veya kumdan korur. Güvenilir sızdırmazlık için Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi dahildir.