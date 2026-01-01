Pompa ön filtresi, büyük | Kärcher

Pompa ön filtresi, tüm yaygın bahçe pompaları, elektronik yardımcı pompalar ve G1 bağlantı dişli (33,3 mm) ev pompaları - özellikle 6.000 litre / saate kadar akış hızına sahip entegre filtreleri olmayan cihazlar için uygundur. Ön filtre, pompayı kaba kir partiküllerinden veya kumdan etkili bir şekilde korur ve böylece hizmet ömrünü uzatır. Filtre dolgusu temizlik için çıkarılabilir. İnce filtrenin ağ boyutu 250 um'dir (0,25 mm). BP aksesuarlarının radyal Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi, son derece kolay montaj ve sorunsuz pompa çalışmasını garanti eden son derece güvenilir sızdırmazlık sağlar.

Çıkarılabilir filtre Filtre akan su altında temizlenebilir, bu da tekrar tekrar kullanılabileceği anlamına gelir. Pompa ön filtresi, büyük 6.000 l / saate kadar su debisine sahip pompalar için. Ön filtre Pompanın kaba kir partiküllerine veya kuma karşı ek koruması için.