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    Pompa ön filtresi, büyük | Kärcher

    Kärcher water filter with a transparent cylindrical body and black top featuring a brass connector.

    Pompa ön filtresi, büyük

    Sipariş numarası: 6.997-344.0

    Pompa ön filtresi; bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarını kaba tanecikler veya kuma karşı korur.