Pompa ön filtresi, büyük | Kärcher

evlerde kullanım için, tüm standart bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına yönelik pompa ön filtresi, 6.000 l/sa’ya kadar çıkan besleme kapasitesiyle, entegre filtresi bulunmayan pompalar için idealdir. Ön filtre, pompaları kaba kir taneciklerine veya kuma karşı etkin bir şekilde korur ve servis ömrünü artırır. Filtre, temizlik amaçlı çıkarılabilir. İnce filtre gözeneği genişliği 250 µm’dir (0,25 mm). Pompa ön filtresi, 1” bağlantı dişi (33,3 mm) bulunan yukarıda bahsi geçen tüm pompalar için uygundur.

Çıkarılabilir filtre Filtre akan su altında temizlenebilir, bu da tekrar tekrar kullanılabileceği anlamına gelir. Pompa ön filtresi, büyük Ön filtre