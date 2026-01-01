Pompa ön filtresi, küçük | Kärcher

Küçük pompa ön filtresi, ortak bahçe pompalarındaki, elektronik hidrofor pompalarındaki ve ev pompalarındaki kaba kir parçacıklarını ve kumu ortadan kaldırarak cihazların ömrünü de uzatır. Ön filtre özellikle entegre filtresiz, 4.000 litre / saate kadar akış hızına sahip ve G1 bağlantı dişi (33,3 mm) ile donatılmış cihazlar için uygundur. Zahmetsiz temizlik için filtre dolgusu çok kolay çıkarılabilir. İnce filtrenin ağ boyutu 250 um'dir (0,25 mm). Yeni BP aksesuarlarının radyal Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi, güvenilir sızdırmazlık ve son derece kolay montajı garanti eder.

Çıkarılabilir filtre Filtre akan su altında temizlenebilir, bu da tekrar tekrar kullanılabileceği anlamına gelir. Pompa ön filtresi, küçük 4.000 l / saate kadar su debisine sahip pompalar için. Ön filtre Pompanın kaba kir partiküllerine veya kuma karşı ek koruması için.