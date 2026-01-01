Pompa ön filtresi, küçük | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.997-211.0Küçük ön filtre, büyük etki: Pompa ön filtresi, bahçe pompalarını, elektronik yardımcı pompaları ve ev pompalarını kaba kir parçacıklarından veya kumdan korur.Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi ile.
Boyutları
4000 litre / saate kadar göz aralığı: 250 μm (0,25 mm)
Basınç (Bar)
8
Örgü boyutu (mm)
0.25
Diş boyutu
G1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
120 x 220 x 200
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri