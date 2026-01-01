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    Pompa ön filtresi, küçük | Kärcher

    Kärcher water filter with black top and transparent cylindrical body, featuring a brass connector.

    Pompa ön filtresi, küçük

    Sipariş numarası: 6.997-343.0

    Pompa ön filtresi; bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarını kaba tanecikler veya kuma karşı korur.