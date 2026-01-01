Pompa ön filtresi, küçük | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-343.0Pompa ön filtresi; bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarını kaba tanecikler veya kuma karşı korur.
Boyutları
4000 litre / saate kadar göz aralığı: 250 μm (0,25 mm)
Örgü boyutu (mm)
0.25
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
122 x 189 x 194
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.