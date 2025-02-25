Bahçe Pompaları Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

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Düz emişli su pompaları kullanılarak 1 mm seviyesine kadar sızıntı yapan alanların zeminlerinden su pompalanabilir.
Kirli su pompaları, bahçe havuzları, su basmış bodrumlar veya su basmış bina çukurlarından gelen suları hızlı bir şekilde pompalamak için uygundur.
Sulama pompaları, kuyulardan ve sarnıçlardan gelen suyu, bitkileri ve çimleri sulamak için kullanmak üzere tasarlanmıştır.
Her ihtiyaca uygun doğru çözüme sahibiz. Yenilikçi pompalarımız sayesinde yeşil yaşam alanınızı zahmetsiz ve sürdürülebilir şekilde sulayabilirsiniz. Hidrofor pompaları; yağmur suyunu ve yeraltı suyunu bahçede veya evde ihtiyaç duyulan yere taşırken, dalgıç pompalar ise istenmeyen ya da artık ihtiyaç duyulmayan suyun tahliye edilmesini sağlar. Size kalan tek şey ise arkanıza yaslanıp keyfini çıkarmak.
Temiz veya kirli suyu dışarı pompalamak istiyorsanız, güçlü Kärcher dalgıç pompaları hızlı ve güvenilir yardım sunar. Kärcher dalgıç pompaları, profesyonel uygulamalarda kullanılan denenmiş ve güvenilir seramik kayar halka conta içerir. Bu yüksek kaliteli sızdırmazlık, pompaları daha sağlam hale getirir, hizmet ömürlerini uzatır. Ev içinde ve çevresinde zorlu kullanımlar için mükemmel oldukları anlamına gelir.
Bir sel durumunda hızlı hareket etmeniz gerekse bile dalgıç pompa mükemmel çözümdür. İster bir çamaşır makinesi sızıntısı, şiddetli yağmur veya tıkalı bir gider olsun, Kärcher dalgıç pompa güvenli ve güvenilir bir şekilde suyu anında tahliye etmeye yardımcı olur.
SP Flat serisinin düz emişli dalgıç pompaları, hafif kirli veya temiz suyu yalnızca 1 mm'lik bir seviyeye kadar emer. Bu tip su pompası, örneğin, bir onarıcı temizlikten önce havuzdaki suyu dışarı pompalamak veya bir çamaşır makinesi sızıntısından sonra evdeki suyu hızlı bir şekilde çıkarmak için kullanılır.
Kirli su pompaları, çok kirli, çamurlu atık suyun dışarı pompalanmasını sağlar. Tane boyutu 30 mm'ye kadar olan daha büyük parçacıklar bile kolayca dışarı pompalar. Bu ürünlerin bahçe havuzlarını pompalamak, taşkınlarda veya hafriyat çukurlarının dolması durumunda hızlı yardım sağlamak için önerildiği anlamına gelir.
2'si 1 arada işleviyle çok yönlü: SP Dual pompalar, 1 mm'ye kadar düz emiş ile 20 mm'ye kadar parçacık boyutuna sahip kirli suyu dışarı pompalama seçeneğiyle birleştirir. Gövdenin tabanında bulunan filtre sepeti, hızlı ve kolay bir şekilde her türlü uygulamaya uyarlanabilir. SP Dual, su basmış bodrumlar da, bahçe göletlerinden ve havuzlardan su pompalamak için mükemmeldir.
Musluk suyu değerli ve pahalıdır. Bu nedenle, birçok yönden alternatif kaynaklardan su kullanmaya değer. Bahçe sahipleri, sarnıçlardan ve su fıçılarından yağmur suyunu toplamak ve bitkileri ve çimleri sulamak için kullanmak için doğru pompa tipini seçebilirler.
Bu pompalar, fıskiyeli çimleri ve nozullu veya püskürtme mızraklı bitkileri sulamak için tasarlanmıştır. Bunun için su fıçıları ve sarnıçlar gibi alternatif kaynaklardan geri kazanılmış su kullanılabilir. Ergonomik açma/kapama anahtarı, rahatlık için ayakla çalıştırılır, bu nedenle eğilmeye gerek yoktur.
BP Home pompaları, örneğin tuvalet sifonu çekmek veya çamaşır makinenizi beslemek için kuyulardan, sarnıçlardan ve benzeri kaynaklardan geri kazanılmış su sağlamanıza olanak tanır.
Pompalar gerektiğinde otomatik olarak açılır ve kapanır.
Arıtılmış suyu eve güvenilir bir şekilde sağlamak ve bahçeyi alternatif, doğal kaynaklar kullanarak sulamak için sabit basınçlı kapsamlı bir çözüm. Bu pompalar suya ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak devreye girmekte ve daha sonra otomatik olarak tekrar kapanmaktadır.
Aynı debi ile geleneksel pompalardan yaklaşık %30 daha az enerji gerektirirler.
BP varil pompaları, yağmur suyu varilindeki suyu bahçe sulamada kullanmayı son derece pratik hâle getirir. Kullanımı oldukça kolaydır; açma/kapama düğmesi doğrudan varilin kenarında yer aldığı için rahatça kontrol edilebilir. Akülü 18 V bataryalı model ise prize ihtiyaç duymadan kullanım imkânı sunar. İnce tasarımı sayesinde BP varil pompaları IBC su tanklarına da kolayca uyum sağlar.
Bu pompalar, bahçe sulaması için sarnıç, fıçı veya kuyu kuyularında doğrudan suya yerleştirilir ve çok çeşitli gereksinimleri karşılar. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde, pompa mekanizmasına uzun süreli koruma sağlar. Pompa kullanışlı ve güvenlidir: su seviyesi düşükken düzgün çalışmazsa, pompa otomatik olarak kapanır.
BP Derin Kuyu pompaları, küçük kesiti sayesinde derin kuyuların dar açıklıklarında ve kuyularında kullanılabilir. Suyu daha derin seviyelerden yukarı pompalamak için kullanılırlar. Çok kademeli hidrolik gerekli basıncı sağlar. Pompalar, kullanım sırasında sürekli olarak daldırıldığından paslanmaz çelik bir gövdeye sahiptir. Ek bir basınç şalteri ile donatılan pompalar, evsel kullanım suyu temini için de kullanılabilir.