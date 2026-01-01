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    Pompalar için bağlantı adaptörü (eksenel / radyal), G1 | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with threaded ends and a central grip section, shown on a white background.

    Pompalar için bağlantı adaptörü (eksenel / radyal), G1

    Sipariş numarası: 2.997-120.0

    Mükemmel Bağlanma bağlantı adaptörü (eksenel / radyal), G1 iç dişli Kärcher pompalarını diğer üreticilerin su bağlantılarına ve aksesuarlarına ayrıca eski Kärcher aksesuarlarına uyumludurç