Pompalar için bağlantı adaptörü (eksenel / radyal), G1 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.997-120.0Mükemmel Bağlanma bağlantı adaptörü (eksenel / radyal), G1 iç dişli Kärcher pompalarını diğer üreticilerin su bağlantılarına ve aksesuarlarına ayrıca eski Kärcher aksesuarlarına uyumludurç
Diş boyutu
G1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
36 x 72 x 36
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları