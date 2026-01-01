Pompalar için bağlantı adaptörü (eksenel / radyal), G1 | Kärcher

Bağlantı adaptörünün yardımıyla, iç dişli bir pompa, ister emme tarafında ister basınç tarafında olsun, iç dişli bir su bağlantısına hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanabilir. G1 (33,3 mm) ila G1 (33,3 mm) bağlantı dişleri için idealdir. Adaptörün bir tarafında eksenel sızdırmazlık prensibine sahip standart bir G1 dişi vardır (ürün üzerinde seri numarası [2]); diğer tarafta, radyal sızdırmazlık prensibine sahip standart bir G1 dişi vardır (üründe seri numarası [1]). BP aksesuarlarının radyal Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi, son derece kolay montaj ve sorunsuz pompa çalışmasını garanti eden son derece güvenilir sızdırmazlık sağlar. Bu şekilde, diğer üreticilerin aksesuarları ve daha eski Kärcher aksesuarları (seri numarası [2]), radyal sızdırmazlık prensibi (seri numarası [1]) ile Kärcher pompalarına bağlanabilir. Ayrıca, Kärcher'in Mükemmel Bağlanma serisinden (seri numarası [1]) radyal sızdırmazlık aksesuarları tüm geleneksel eksenel sızdırmazlık pompalarına (seri numarası [2]) bağlanabilir.

Bağlantı adaptörü İç dişli su bağlantılarının iç dişli bir pompaya hızlı bağlantısı. Optimize edilmiş bağlantı dişi Adaptörün sızdırmazlık bandı vb. Olmadan güvenli bir şekilde kapatılması. Alet gerektirmeyen montaj Bağlantı, alet gerektirmez.