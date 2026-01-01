Pompalar için kuru koşmanın devre dışı bırakıldığı elektronik basınç anahtarı | Kärcher

Elektronik basınç anahtarı, istenildiğinde basınç tarafında pompayı otomatik olarak başlatır/durdurur. Şamandıralı anahtar, pompayı otomatik olarak başlatıp durdurarak kuru koşmayı engeller. Bahçe pompasını evlerde kullanım amaçlı yüksek basınç pompasına dönüştürmenin ideal çözümü. Elektronik basınç anahtarı, 1” bağlantı dişi (33,3 mm) ile birlikte verilir.