Pompalar için kuru koşmanın devre dışı bırakıldığı elektronik basınç anahtarı | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-357.0Elektronik basınç anahtarı, istenildiğinde pompayı otomatik olarak başlatır/durdurur. Şamandıralı anahtar, pompayı otomatik olarak başlatıp durdurarak kuru koşmayı engeller.
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
135 x 100 x 190
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları