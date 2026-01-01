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    Pompalar için kuru koşmanın devre dışı bırakıldığı elektronik basınç anahtarı | Kärcher

    Black Kärcher pressure control unit with gauge and reset button, featuring threaded connections and cable.

    Pompalar için kuru koşmanın devre dışı bırakıldığı elektronik basınç anahtarı

    Sipariş numarası: 6.997-357.0

    Elektronik basınç anahtarı, istenildiğinde pompayı otomatik olarak başlatır/durdurur. Şamandıralı anahtar, pompayı otomatik olarak başlatıp durdurarak kuru koşmayı engeller.