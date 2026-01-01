Pompalar için kuru koşmayı devreden çıkarma | Kärcher

Pompaları korur ve kuru koşmayı önler. Şamandıralı anahtar, pompayı otomatik olarak başlatıp durdurarak kuru koşmayı engeller. Bahçe pompaları, dalgıç pompaları ve yüksek basınç pompaları için güvenilir kuru koşma koruması. 1” bağlantı dişi (33,3 mm) bulunan kuru koşma koruması.