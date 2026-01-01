Pompalar için kuru koşmayı devreden çıkarma | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-355.0Kuru koşma koruması, bahçe pompaları, dalgıç pompaları ve yüksek basınç pompalarını hasara karşı korur. Şamandıralı anahtar, pompayı otomatik olarak başlatıp durdurarak kuru koşmayı engeller.
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
0.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
135 x 100 x 197
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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