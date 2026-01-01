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    Pompalar için kuru koşmayı devreden çıkarma | Kärcher

    Yellow Kärcher pressure pump with black fittings and cable, side view.

    Pompalar için kuru koşmayı devreden çıkarma

    Sipariş numarası: 6.997-355.0

    Kuru koşma koruması, bahçe pompaları, dalgıç pompaları ve yüksek basınç pompalarını hasara karşı korur. Şamandıralı anahtar, pompayı otomatik olarak başlatıp durdurarak kuru koşmayı engeller.