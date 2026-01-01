Premium çok amaçlı sprey tabancası | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-047.0Küçük ve orta ölçekli alanları/bahçeleri sulamak için 4 sprey ayarına sahip premium çok işlevli sprey tabancası. Ergonomik tasarımlı tutma kolu ile kullanımı kolaydır.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
180 x 63 x 210
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları