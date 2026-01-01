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    Premium çok amaçlı sprey tabancası | Kärcher

    Kärcher garden hose spray nozzle with black and yellow design, featuring a grey ergonomic handle.

    Premium çok amaçlı sprey tabancası

    Sipariş numarası: 2.645-047.0

    Küçük ve orta ölçekli alanları/bahçeleri sulamak için 4 sprey ayarına sahip premium çok işlevli sprey tabancası. Ergonomik tasarımlı tutma kolu ile kullanımı kolaydır.