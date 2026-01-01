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    Premium hortum sarıcı HR 7.300 | Kärcher

    Kärcher hose reel cart with a yellow spool and black frame, featuring a handle for easy manoeuvring.

    Premium hortum sarıcı HR 7.300

    Sipariş numarası: 2.645-163.0

    Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprey tabancaları ve sprey çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu.