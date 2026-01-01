Premium hortum sarıcı HR 7.300 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-163.0Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprey tabancaları ve sprey çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
3.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
290 x 515 x 510
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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