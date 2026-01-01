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    Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8" | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow hose, mounted on a black portable frame with handle and crank.

    Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"

    Sipariş numarası: 2.645-165.0

    Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprey tabancaları ve sprey çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu. Tamamen donatılmış.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.