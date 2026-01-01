Premium otomatik hortum sarıcı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-218.0Akıcı otomatik hortum sarma ve açma sağlayan Premium hortum kutusu CR 7.220 hortum sarıcı, 0° – 180° arası dönebilir, ayarlanabilir döner durdurucu ve düz, yerden tasarruf eden duvar braketi.
(Bar)
24
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
10.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
260 x 506 x 420
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları