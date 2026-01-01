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    Premium otomatik hortum sarıcı | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow casing, black mounting bracket, and grey hose with yellow nozzle, displayed on a white background.

    Premium otomatik hortum sarıcı

    Sipariş numarası: 2.645-218.0

    Akıcı otomatik hortum sarma ve açma sağlayan Premium hortum kutusu CR 7.220 hortum sarıcı, 0° – 180° arası dönebilir, ayarlanabilir döner durdurucu ve düz, yerden tasarruf eden duvar braketi.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.