Premium pompa konektör seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-340.0Su hortumlarının, evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına bağlantısı için konektör seti. Kolay ve kusursuz hortum ve pompa bağlantısı için.
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
84 x 59 x 59
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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