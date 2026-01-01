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    Premium pompa konektör seti | Kärcher

    Yellow Kärcher hose connector and black adapter on a white background.

    Premium pompa konektör seti

    Sipariş numarası: 6.997-340.0

    Su hortumlarının, evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına bağlantısı için konektör seti. Kolay ve kusursuz hortum ve pompa bağlantısı için.