Premium pompa konektör seti | Kärcher

3/4” su hortumlarının (19 mm), pratik tırnak sistemiyle evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına bağlantısı için Premium konektör seti. Konektör seti, yüksek su akışı için tasarlanmıştır ve 1” bağlantı dişi (33,3 mm) bulunan yukarıda bahsi geçen tüm pompalar için uygundur.