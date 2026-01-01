Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Premium sprey borusu | Kärcher

    Kärcher garden spray lance with adjustable nozzle, black and yellow handle, and silver extension tube.

    Premium sprey borusu

    Sipariş numarası: 2.645-137.0

    Çeşitli özelliklere sahip, sağlam, dayanıklı Premium metal püskürtme borusu. Küçük/orta ölçekli alanların sulanması içindir. Çok sayıda kullanım amacına uygundur.