Premium sprey borusu | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-137.0Çeşitli özelliklere sahip, sağlam, dayanıklı Premium metal püskürtme borusu. Küçük/orta ölçekli alanların sulanması içindir. Çok sayıda kullanım amacına uygundur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
780 x 150 x 66
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları