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    Premium sprey tabancası bağlantı seti | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with ergonomic black and grey handle, yellow accents, and stainless steel nozzle.

    Premium sprey tabancası bağlantı seti

    Sipariş numarası: 2.645-046.0

    Küçük ve orta ölçekli alanları sulamak için güçlü, dayanıklı premium sprey tabanca konektör seti. Premium metal sprey tabancası ve Aqua Stop özellikli premium universal hortum konektörü ile.