Premium sprey tabancası bağlantı seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-046.0Küçük ve orta ölçekli alanları sulamak için güçlü, dayanıklı premium sprey tabanca konektör seti. Premium metal sprey tabancası ve Aqua Stop özellikli premium universal hortum konektörü ile.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
175 x 46 x 200
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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