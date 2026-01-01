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    Premium sprey tabancası bağlantı seti | Kärcher

    Kärcher spray gun with ergonomic handle and metal nozzle, accompanied by a hose connector.

    Premium sprey tabancası bağlantı seti

    Sipariş numarası: 2.645-112.0

    Küçük ve orta ölçekli alanları sulamak için güçlü, dayanıklı premium sprey tabanca konektör seti. Premium metal sprey tabancası ve Aqua Stop özellikli premium üniversal hortum konektörü ile birlikte.