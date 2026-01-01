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    Premium sprey tabancası | Kärcher

    Kärcher garden hose spray nozzle with ergonomic black and grey handle, yellow trigger, and adjustable spray head.

    Premium sprey tabancası

    Sipariş numarası: 2.645-045.0

    Küçük ve orta ölçekli alanları/bahçeleri sulamak için premium sprey tabancası. Tabanca tek elle kullanım için ergonomik bir tutamak bulundurmaktadır.