Premium sprey tabancası | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-045.0Küçük ve orta ölçekli alanları/bahçeleri sulamak için premium sprey tabancası. Tabanca tek elle kullanım için ergonomik bir tutamak bulundurmaktadır.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
175 x 46 x 200
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları