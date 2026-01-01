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    Premium universal hortum bağlantı (Aqua stop) | Kärcher

    Kärcher hose connector with black and grey grip, featuring a silver threaded end.

    Premium universal hortum bağlantı (Aqua stop)

    Sipariş numarası: 2.645-196.0

    Metalden yapılmış premium üniversal hortum kaplini Aqua Stop ve paslanmaz alüminyum ve yumuşak plastik girintili tutamaktan yapılmış sağlam bir hortum kıskacı ile gelmektedir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.