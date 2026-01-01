Premium universal hortum bağlantı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-195.0Metalden yapılmış premium üniversal hortum kaplini Paslanmaz alüminyum ve yumuşak plastik girintili tutamaktan yapılmış sağlam bir hortum kıskacı ile gelmektedir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
65 x 39 x 40
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları