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    Premium universal hortum bağlantı | Kärcher

    Kärcher hose connector with black, grey, and yellow design, featuring textured grip and branded logo.

    Premium universal hortum bağlantı

    Sipariş numarası: 2.645-195.0

    Metalden yapılmış premium üniversal hortum kaplini Paslanmaz alüminyum ve yumuşak plastik girintili tutamaktan yapılmış sağlam bir hortum kıskacı ile gelmektedir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.