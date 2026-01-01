PrimoFlex® hortum, 1/2" – 20 m | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-138.0Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2”), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.
Çap
1/2″
Uzatma hortumu (m)
20
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
2.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
285 x 285 x 115
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları