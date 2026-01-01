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    PrimoFlex® hortum, 1/2" – 20 m | Kärcher

    Coiled yellow Kärcher garden hose with black stripes, resting on a white surface.

    PrimoFlex® hortum, 1/2" – 20 m

    Sipariş numarası: 2.645-138.0

    Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2”), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.