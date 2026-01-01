PrimoFlex® hortum, 1/2" – 20 m | Kärcher

1/2”, 20 m PrimoFlex® kaliteli hortum, küçük ila büyük alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. 3 katlı bahçe hortumu; basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş, ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararsız özelliktedir. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman, malzemeyi korur ve opak ara katman, hortumda mantar oluşumunu önler. Patlama basıncı: 24 bar. Hortum çalışma sıcaklığı aralığı, -20 ila 65 °C arasındadır. 12 yıl garantilidir. Kärcher bahçe hortumları, son derece esnek, dayanıklı ve dolaşmaz özelliktedir. Avantajlar açık: yüksek dayanıklılık ve kolay tutuş özelliği. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!

12 yıl garanti Dayanıklılık 3 katlı Patlama basıncı: 24 bar Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu Kullanım kolaylığı için. 0 ile +40 °C arası yüksek sıcaklık direnci Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Ftalat içermeyen (< %0,1) kaliteli bahçe hortumu Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman