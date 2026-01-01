PrimoFlex® hose 1" – 15 m | Kärcher

1" çapında ve 15 m uzunluğundaki PrimoFlex® kaliteli hortum, küçük ve orta ölçekli alanlar ile bahçelerin sulanması için mükemmeldir. Basınca dayanıklı örgülü takviyeye sahip üç katmanlı bahçe hortumu; ftalat (< %0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermez; yani insan sağlığına zararlı hiçbir madde barındırmaz. Hava koşullarına dayanıklı anti-UV dış katman malzemeyi korur ve opak orta katman hortumun içinde yosun oluşmasını engeller. Patlama basıncı 24 bardır. Su hortumu ayrıca 0 ile +40 °C arasında etkileyici bir sıcaklık direncine sahiptir. Bu esnek bahçe hortumu için 12 yıl garanti sunuyoruz. Kärcher sulama hattındaki bahçe hortumları son derece esnek, dayanıklı ve bükülmelere karşı dirençlidir. Avantajları açıkça görülmektedir: uzun ömür ve kolay kullanım. Kärcher: Sulama ihtiyaçlarınız için akıllıca seçim

12 yıl garanti Dayanıklılık. Üç katman Dolaşmaya karşı dayanıklı Patlama basıncı: 24 bar Garantili sağlamlık Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu Kullanım kolaylığı için. 0 ile +40 °C arası yüksek sıcaklık direnci Garantili sağlamlık Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Garantili sağlamlık ve dayanıklılık Ftalat içermeyen (< %0,1) kaliteli bahçe hortumu Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman Garantili sağlamlık