PrimoFlex® hose 1" – 15 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-304.0PrimoFlex® (1") esnek bahçe hortumu; basınca dayanıklı takviye teknolojisine sahip, 15 m uzunluğunda, sıcaklığa dayanıklı ve insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermeyen bir su hortumudur. Patlama basıncı: 24 bar.
Çap
1″
Uzatma hortumu (m)
15
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
5.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
420 x 420 x 150
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları