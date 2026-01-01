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    PrimoFlex® hose 1" – 15 m | Kärcher

    Coiled yellow Kärcher garden hose with black stripes, resting on a white surface.

    PrimoFlex® hose 1" – 15 m

    Sipariş numarası: 2.645-304.0

    PrimoFlex® (1") esnek bahçe hortumu; basınca dayanıklı takviye teknolojisine sahip, 15 m uzunluğunda, sıcaklığa dayanıklı ve insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermeyen bir su hortumudur. Patlama basıncı: 24 bar.