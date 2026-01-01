PS 30 Plus yüzey temizleyici | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.644-212.0PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
749 x 264 x 768
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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