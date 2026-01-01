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    PS 30 Plus yüzey temizleyici | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two extension tubes, featuring a yellow and black design with bristles.

    PS 30 Plus yüzey temizleyici

    Sipariş numarası: 2.644-212.0

    PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.