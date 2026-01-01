PS 30 Power yüzey temizleyici | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.644-123.0PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
744 x 293 x 769
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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