Buharlı Temizlik Makinelerinde %10 İndirim!

    PS 30 Power yüzey temizleyici | Kärcher

    Kärcher brush attachment with two black extension tubes on a white background.

    PS 30 Power yüzey temizleyici

    Sipariş numarası: 2.644-123.0

    PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.