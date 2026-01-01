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    PS 40 power swab surface cleaner | Kärcher

    Kärcher telescopic broom with yellow brush head and long silver handle, isolated on white background.

    PS 40 power swab surface cleaner

    Sipariş numarası: 2.643-245.0

    Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.