PS 40 power swab surface cleaner | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-245.0Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
744 x 303 x 759
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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