Bataryalı dal budama testeresi PSW 18-20 Bataryalı Testere | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Bataryalı dal budama testeresi
Sipariş numarası: 1.444-010.0PSW şarjlı kutup testere, 4 metreye kadar yükseklikte olan herhangi bir ağaca kolayca erişebilir. Güvenli ve rahat ağaç bakımı için idealdir.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kılavuz çubuğu (cm)
20
Bıçak açısı (°)
30
Zincir hızı (m/sn)
5.5
Zincir aralığı
3/8" LP
Zincir ölçer
1.1 mm / 0.043"
Sürücü bağlantılarının sayısı
33
Yağ deposu kapasitesi (ml)
50
Garantili ses gücü seviyesi (dB(A))
95
Ön kulp titreşim değeri (K = 1,5 m / s²) (m/s²n)
1.3
Arka kulp titreşim değeri (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²n)
1.2
Uzatma direği ile uzunluk (m)
2.9
Uzatma direği olmadan uzunluk (m)
2
Motor Gücü (V)
18
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (Kesikler)
max. 80 max. 160
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 15 max. 30
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
2980 x 95 x 187
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları