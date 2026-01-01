Bataryalı dal budama testeresi PSW 18-20 Bataryalı Testere | Kärcher

Pratik uzatma eki sayesinde, PSW şarjlı testere uzun ağaçları budamak için mükemmeldir. Optimize edilmiş 30° bıçak açısı, 4 metreye kadar yüksekliklerde olan dalları rahatça kesmeyi mümkün kılar. Basit zincir gerdirme ve otomatik zincir yağlama özelliği sayesinde, cihazın çalışmasını zahmetsiz hale gelir. Ürünle birlikte verilen omuz askısı, uzun süreli çalışmalada bile şarjlı kutup testeresinin kullanımını kolaylaştırır. Cihazdaki bıçak, zincir, bıçak koruyucusu, omuz askısı, zincir germek için anahtar ve yağ şişesi paketin içinde bulunur.

Basit zincir gerdirme Zinciri germek için ulaşılması kolay vida. Otomatik zincir yağlama Testerenin az bakım gerektiren kullanımı için Hızlı hareket eden vidalı bağlantı elemanı Kutup testeresi, uygun depolama için üç parçaya ayrılabilir. Pratik omuz askısı Kullanıcıların kollarını ve omuzlarını rahatlatmak adına en uygun ağırlık dağılımı Uzatma direği 4 metreye kadar yüksekliklerde dalları zahmetsizce kesmek için hafif fiberglastan yapılmıştır Denge kancası Dalları güvenli ve doğru bir şekilde kesmek için. Optimize edilmiş 30 ° bıçak açısı Zeminde rahatça çalışmak için Emniyet kilidi açma Testereni istemdışı çalışmasını önler Şeffaf yağ deposu Kullanıcılar, yağ seviyesini şeffaf bir inceleme penceresinde kontrol edebilirler. 18V Kärcher pil gücü LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.