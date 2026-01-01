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    Bataryalı dal budama testeresi PSW 18-20 Bataryalı Testere | Kärcher

    Kärcher battery-powered pole saw with extension, featuring a yellow handle and black shaft, displayed on a white background.

    Bataryalı dal budama testeresi

    PSW 18-20 Bataryalı Testere

    Sipariş numarası: 1.444-010.0

    PSW şarjlı kutup testere, 4 metreye kadar yükseklikte olan herhangi bir ağaca kolayca erişebilir. Güvenli ve rahat ağaç bakımı için idealdir.
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    Dal çapı: 5 cm