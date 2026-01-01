Püskürtme kiti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.638-792.0Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
525 x 110 x 100
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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