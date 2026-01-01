Püskürtme kiti | Kärcher

Kärcher aşındırıcı kullanarak pas, boya ve inatçı kirleri çıkarmak için püskürtme kiti. Tüm Kärcher K 2 - K 7 basınçlı yıkama makineleri için uygundur.

Tam temizleme gücü İnatçı kirlerin hedeflenmiş temizliği.