RCF 3 YER SİLME ROBOTU | Kärcher

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Sipariş numarası: 1.269-660.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya dolum süresi (dk)
180
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Batarya kapasitesi (Ah)
5.2
Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
120
Alan performansı ( temizleme moduna göre ) (m²)
80
Temiz su deposu (ml)
430
Atık su deposu (ml)
115
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur
2030-12-31
(kg)
4.5
Ağırlık, baz istasyonu (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
7.2
(mm)
120
Robot çapı (mm)
340
Şarj istasyonu boyutları (u x g x y) (mm)
142 x 153 x 124
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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