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    RCF 3 YER SİLME ROBOTU | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner with a black top and white sides, featuring a circular design and control panel.

    RCF 3 YER SİLME ROBOTU

    Sipariş numarası: 1.269-660.0

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