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    Silme fonksiyonlu robot süpürge RCV 2 | Kärcher

    White Kärcher robotic vacuum cleaner with circular design, featuring a logo and control buttons on top.

    Silme fonksiyonlu robot süpürge

    RCV 2

    Sipariş numarası: 1.269-670.0

    • jiroskop navigasyonu
    • Şarj istasyonu, 2 adet silme bezi, 2 adet yan fırça, 2 adet filtre