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    Silme fonksiyonlu robot süpürge RCV 3 Robot Süpürge | Kärcher

    White Kärcher robot vacuum cleaner with circular design, docking station, and visible power button on top.

    Silme fonksiyonlu robot süpürge

    RCV 3 Robot Süpürge

    Sipariş numarası: 1.269-620.0

    • LiDAR navigasyon
    • Islak temizlik için silme bezi, halı sensörü
    • Şarj istasyonu, 2 adet silme bezi, 2 adet yan fırça, 2 adet filtre