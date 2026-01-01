Silme fonksiyonlu robot süpürge RCV 3 Robot Süpürge | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Silme fonksiyonlu robot süpürge
Sipariş numarası: 1.269-620.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya dolum süresi (dk)
230
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Batarya kapasitesi (Ah)
3.2
Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
120
Alan performansı ( temizleme moduna göre ) (m²/sa)
85
Çöp haznesi (ml)
500
2'si 1 arada atık haznesi (ml)
300
2'si 1 arada su haznesi (ml)
170
Emiş gücü (Pa)
2500
Ses güç seviyesi (dB(A))
67
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur
2030-12-31
Robot süpürge ağırlığı (silme ünitesi ve silme bezi dahil) (kg)
3.7
Ağırlık, baz istasyonu (kg)
0.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.9
Robot süpürge yüksekliği (mm)
94
Robot çapı (mm)
350
Şarj istasyonu boyutları (u x g x y) (mm)
80 x 150 x 102
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Uygulama alanları