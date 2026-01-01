RCV 3 Silme seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.269-620.0RCV 3 robot süpürgede kullanılan yüksek kaliteli mikrofiber bez set yüzeylerin en iyi şekilde silinmesini sağlar.
Miktar / Adet (Parça(lar))
3
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
150 x 60 x 83
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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