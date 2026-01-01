RCV 3 Silme seti | Kärcher

Mikrofiber silme seti, RCV 3 robot süpürge için 3 adet silme bezi içerir. Cihaz silme modunda çalıştırıldığında, yüksek kaliteli mikrofiber bezler fayans, laminat, ahşap zeminler, PVC veya linolyum gibi tüm sert yüzeylerde optimum temizlik sonuçları elde eder. Hafif, kurumuş kir güvenilir bir şekilde çıkarılır ve süpürmeye ek olarak silme fonksiyonu ile kusursuz temizlik sağlanır. Cırt cırtlı ataşman sayesinde bezleri değiştirmek son derece basittir.