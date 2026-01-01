Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Silme fonksiyonlu robot süpürge RCV 5 Robot Süpürge | Kärcher

    White Kärcher robotic vacuum cleaner with a circular design, featuring a docking station and control buttons on top.

    Silme fonksiyonlu robot süpürge

    RCV 5 Robot Süpürge

    Sipariş numarası: 1.269-640.0

    • Şarj istasyonu, 2 adet silme bezi, 2 adet yan fırça, 2 adet filtre