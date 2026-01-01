Silme fonksiyonlu robot süpürge RCV 5 Robot Süpürge | Kärcher

Hayatınızı RCV 5 Robot Süpürge ile kolaylaştırın: Akıllı robot süpürge RCV 5, evinizin temizliğini üstlenir. Sert zeminler ve halılar, RCV 5 robot süpürge tarafından bağımsız ve sistematik olarak temizlenir. Yüzeydeki kir, döner fırça ve kenarlardaki fırçalar kullanılarak çöp kutusuna taşınır. Ultrasonik sensör, maksimum emiş gücü için Auto Boost işlevi kullanılarak daha iyi bir temizlik sağlar. RCV 5 sadece süpürmekle kalmaz aynı zamanda paspas da yapabilir. Paspas modunda, halılardan otomatik olarak kaçınır.Uygulama aracılığıyla, RCV 5 robot süpürge çevreyi algılayarak (LiDAR) otomatik olarak odaların bir haritasını oluşturur. Her oda için ayrı temizlik parametreleri ayarlanabilir. Ek sensörler, cihazın çarpmasını veya merdivenlerden aşağı düşmesini engeller. Temizlik görevleri için RCV 5 robot süpürge, önceden ayarlanmış bir program kullanılarak veya cihazdaki bir düğmeye basılarak uygulama aracılığıyla kolayca başlatılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı varsa, çoğu durumda bunu size sesli olarak bildirir.

Mop özelliği Yapay zekâ kullanarak hassas navigasyon Halı algılama ve Otomatik Hızlandırma Merdiven algılayıcılar Sensörler zemini tarar. Büyük bir düşüş algılanırsa, kullanıcı robotu geri dönmesi için tetikleyen bir sinyal alır. Bilgi koruma ve güncelleme Almanya merkezli bir üretici olarak Kärcher, veri korumasına büyük önem veriyor ve bu bağlamda geçerli tüm yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olmak için büyük özen gösteriyor. Düzenli güncellemeler robot süpürgenin ve uygulamanın performansını iyileştirir ve genişletir. Bu ayrıca sistemin güvenliğinin güncel özelliklere uyacak şekilde sürekli olarak güncellendiği anlamına gelir. Ses çıkışı WLAN ile uygulama kullanarak kolay kontrol özelliği Uygulama, ayarların birçoğunu bireysel tercihlere uyacak ve kişiselleştirilmiş ayarlara uyarlamak için kullanılabilir. Uygulama aracılığıyla mevcut temizleme ilerlemesini robot süpürgenin üzerinde bulunan ekrandan takip edebilirsiniz. Çok yönlü haritalama Uygulamada, farklı katlar için birden fazla harita oluşturabilirsiniz. Robotun gidip temizlemesini istemediğiniz bölgeleri (örn. kedi tırmalama yeri, çocuk odalarındaki oyun alanları veya robotun geçemeyeceği engeller) tanımlayabilirsiniz. Yoğun temizleme modu ile daha fazla su kullanarak birden fazla kez yüzeyleri derinlemesine temizleyebilirsiniz. Temizlik parametreleri Her bir oda için uygulamada farklı temizleme parametrelerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. (örn. emiş gücü veya su hacmi, yüzey başına temizleme sayısı). Zamanlama programı Uygulama aracılığıyla temizlik zamanlamasını programlayabilir ve kendi temizlik planlarınızı oluşturabilirsiniz.