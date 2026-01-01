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    RCV 5 Silme seti | Kärcher

    Yellow and white striped triangular cleaning cloth, folded neatly on a white background.

    RCV 5 Silme seti

    Sipariş numarası: 2.269-640.0

    RCV 5 robot süpürgede kullanılan yüksek kaliteli mikrofiber bez set yüzeylerin en iyi şekilde silinmesini sağlar.