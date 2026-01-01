Pencere temizleme robotu RCW 2 Extra + | Kärcher

RCW 2 Extra+ cam temizleme robotu, manuel cam temizliğinin yerini alarak otomatik olarak net ve iz bırakmayan bir görünüm sağlar. Güçlü vakum teknolojisi sayesinde RCW 2 Extra+, tüm pürüzsüz yüzeylerde güvenli bir tutuş sağlar; bu da onu büyük ve ulaşılması zor pencereler ve aynalar için ideal kılar. Sistematik navigasyon ve çerçeve ve nesne algılama için iki sensör, hızlı ve güvenilir temizlik sağlar. Mikrofiber silme bezlerine sahip iki döner disk, manuel silme hareketini simüle ederek pırıl pırıl temiz sonuçlar sağlar. İki ultrasonik püskürtme nozulu, damlama yapmadan pencere camına hassas bir şekilde püskürtülen ince bir deterjan sisi üretir. Temizlik görevine bağlı olarak dört otomatik temizleme modu ve bir manuel mod seçilebilir ve uzaktan kumanda ile rahatça kontrol edilebilir. Ayrıca, LED sinyalleri ve sesli çıkış, cihaz hakkında her zaman durum mesajları sağlar. Birlikte verilen RM 503 pencere temizleme maddesi, kiri güvenilir bir şekilde temizler, iz bırakmadan kurur ve uzun süreli temizlik için yağmurun daha hızlı akmasını sağlar. Elektrik kesintisi durumunda bile RCW 2 Extra+, acil durum bataryası ve güvenlik kablosu sayesinde cama bağlı kalır.

Sistematik navigasyon Hiçbir şeyi unutmadan tüm alanı sistematik olarak temizler. Engellerle temas ettiğinde hareket yönü otomatik olarak değişir. Otomatik olarak başlangıç ​​pozisyonuna döner. Otomatik deterjan uygulaması İki ultrasonik püskürtme başlığı, cam yüzeyinin damlamadan nemlendirilmesini sağlar. Birlikte verilen cam temizleme maddesi, iz bırakmayan bir parlaklık sağlar ve yağmurun daha hızlı akmasını sağlayarak yeniden kirlenmeyi geciktirir. Yüksek güvenlik standardı Güvenilir vakum teknolojisi ve ek güvenlik sistemi sayesinde güvenli tutuş. Elektrik kesintisi durumunda bile pencere temizleme robotunun pencere camına güvenli bir şekilde bağlı kalmasını sağlayan entegre acil durum pili sayesinde ek koruma. Kolay kullanım ve izleme için akıllı uzaktan kumanda Her temizlik görevinin verimli bir şekilde ele alınması için 4 otomatik mod: hızlı temizlik, yoğun temizlik, leke temizliği ve parlatma. Manuel kontrol de mümkündür. Sezgisel kullanıcı arayüzü Basit kullanım için AÇMA/KAPATMA düğmesi. Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Her zaman iyi bilgilendirilme: önemli bilgiler veya mevcut durum sesli olarak bildirilir. Çerçeve ve nesne algılama için iki sensör Pencere çerçeveleri ve diğer engellerin güvenilir bir şekilde algılanması. Yüksek kaliteli mikrofiberlerden yapılmış silme bezleri Bezdeki yumuşak mikrofiberler kiri en iyi şekilde emer. 40°C'ye kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir.