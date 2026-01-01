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    Pencere temizleme robotu RCW 2 Extra + | Kärcher

    Kärcher window cleaning robot, Kärcher window cleaner concentrate, and six white microfibre cleaning pads displayed on a white background.

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    Pencere temizleme robotu

    RCW 2 Extra +

    Sipariş numarası: 1.269-213.0

    • Kenarları ve nesneleri algılamak için 2 yan sensör, hız 3 dk/m²
    • Temizlik için döner diskler, 2 ultrasonik püskürtme başlığı
    • 3 x 2 mikrofiber silme bezi, deterjan