Pencere temizleme robotu RCW 2 | Kärcher

RCW 2 cam temizleme robotu, düzenli cam temizliğinde tamamen otomatik destek sağlar ve temiz bir görünümü kendiliğinden garantiler. Güçlü vakum teknolojisi sayesinde tüm pürüzsüz yüzeylerde güvenli bir tutuş sunan RCW 2; büyük, ulaşılması zor camlar ve aynalar için idealdir. Sistematik navigasyonunun yanı sıra çerçeve ve nesne algılama özellikli iki sensörü, hızlı ve güvenilir bir rutin temizlik sağlar. Mikrofiber paspas kapaklarına sahip iki adet dönen disk, manuel silme hareketini taklit ederek etkileyici sonuçlar ortaya koyar. İki adet ultrasonik püskürtme nozulu, temizlik maddesini ince bir sprey bulutu halinde damlatmadan tam olarak cam yüzeyine püskürtür. Temizlik görevine bağlı olarak seçilebilen dört otomatik ve bir manuel mod, uzaktan kumanda ile rahatça kontrol edilebilir. Ayrıca LED sinyalleri ve sesli komutlar, makinenin durumu hakkında her an bilgi verir. Makineyle birlikte verilen RM 503 cam temizleme deterjanı; kirleri güvenilir bir şekilde çıkarır, iz bırakmadan kurur ve uzun süreli temiz bir görünüm için yağmur sularının camdan daha hızlı akıp gitmesini sağlar. RCW 2, olası bir elektrik kesintisinde bile acil durum bataryası ve emniyet halatı sayesinde cama tutunmaya devam eder.

Sistematik navigasyon Hiçbir şeyi unutmadan tüm alanı sistematik olarak temizler. Engellerle temas ettiğinde hareket yönü otomatik olarak değişir. Otomatik olarak başlangıç ​​pozisyonuna döner. Otomatik deterjan uygulaması İki ultrasonik püskürtme başlığı, cam yüzeyinin damlamadan nemlendirilmesini sağlar. Birlikte verilen cam temizleme maddesi, iz bırakmayan bir parlaklık sağlar ve yağmurun daha hızlı akmasını sağlayarak yeniden kirlenmeyi geciktirir. Yüksek güvenlik standardı Güvenilir vakum teknolojisi ve ek güvenlik sistemi sayesinde güvenli tutuş. Elektrik kesintisi durumunda bile pencere temizleme robotunun pencere camına güvenli bir şekilde bağlı kalmasını sağlayan entegre acil durum pili sayesinde ek koruma. Kolay kullanım ve izleme için akıllı uzaktan kumanda Her temizlik görevinin verimli bir şekilde ele alınması için 4 otomatik mod: hızlı temizlik, yoğun temizlik, leke temizliği ve parlatma. Manuel kontrol de mümkündür. Sezgisel kullanıcı arayüzü Basit kullanım için AÇMA/KAPATMA düğmesi. Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Her zaman iyi bilgilendirilme: önemli bilgiler veya mevcut durum sesli olarak bildirilir. Çerçeve ve nesne algılama için iki sensör Pencere çerçeveleri ve diğer engellerin güvenilir bir şekilde algılanması. Yüksek kaliteli mikrofiberlerden yapılmış silme bezleri Bezdeki yumuşak mikrofiberler kiri en iyi şekilde emer. 40°C'ye kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir.