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    Pencere temizleme robotu RCW 2 | Kärcher

    Kärcher window cleaning robot, three white cleaning pads, and a bottle of Kärcher window cleaning solution displayed on a plain white background.

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    Pencere temizleme robotu

    RCW 2

    Sipariş numarası: 1.269-210.0

    • Kenarları ve nesneleri algılamak için 2 yan sensör, hız 3 dk/m²
    • Temizlik için döner diskler, 2 ultrasonik püskürtme başlığı
    • 3 x 2 mikrofiber silme bezi, deterjan