Pencere temizleme robotu RCW 4 Extra+ | Kärcher

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Pencere temizleme robotu
Sipariş numarası: 1.269-233.0
Deterjan tankı ölçüsü (ml)
150
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
100
Temizlik performansı (min/m²)
2.5
Emiş gücü (Pa)
3000
Maksimum emiş gücü (Pa)
5000
Kablo uzunluğu (m)
5
Ses güç seviyesi (dB(A))
77
Ses seviyesi (dB(A))
62
Cam boyutu (G x Y) (cm)
40 x 40
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Acil durum güç kaynağı batarya tipi
Lityum iyon batarya
Acil durum güç kaynağı batarya kapasitesi (Ah)
0.65
Acil durum güç kaynağı batarya voltajı (V)
14.8
Acil durum güç kaynağı batarya çalışma süresi (dk)
40
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
264 x 256 x 72
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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