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    Pencere temizleme robotu RCW 4 Extra+ | Kärcher

    Kärcher window vac, a bottle of cleaning solution, and a stack of white cleaning pads on a plain background.

    Pencere temizleme robotu

    RCW 4 Extra+

    Sipariş numarası: 1.269-233.0

    • Temizlik için paspas bezi, paspas bezinin sürekli nemlendirilmesi
    • 3 adet mikrofiber paspas bezi, deterjan