Pencere temizleme robotu RCW 4 Extra+ | Kärcher

RCW 4 Extra+ pencere temizleme robotu, büyük ve ulaşılması zor pencerelerin manuel temizliğinin yerini alarak net bir görüş sağlar. Güçlü vakum teknolojisi sayesinde, aynalar ve duş kabinleri de dahil olmak üzere tüm pürüzsüz yüzeylerde güvenli bir tutuş garanti eder. Çerçeve, nesne ve kenar algılama için dört sensörle sistematik navigasyon sayesinde çerçevesiz cam yüzeyler bile hızlı ve güvenilir bir şekilde temizlenir. En iyi sonuçlar için, mikrofiber silme bezi, altı pompalı püskürtme nozulu ile sürekli ve hassas bir şekilde temizleme solüsyonu ile nemlendirilir. Doğrudan nemlendirme, damlacık oluşumunu ve rüzgarla savrulmayı önler. Kirlilik derecesine bağlı olarak dört otomatik temizleme modu ve bir manuel mod seçilebilir ve uzaktan kumanda ile rahatça kontrol edilebilir. LED sinyalleri ve sesli uyarı, örneğin deterjan tankı boşaldığında cihaz durumu hakkında kesin bilgi sağlar. Birlikte verilen RM 503 pencere temizleme maddesi kiri güvenilir bir şekilde temizler ve iz bırakmadan kurutur.

Sistematik navigasyon Hiçbir şeyi unutmadan tüm alanı sistematik olarak temizler. Engellerle temas ettiğinde hareket yönü otomatik olarak değişir. Otomatik olarak başlangıç ​​pozisyonuna döner. Otomatik deterjan uygulaması Altı adet pompalı püskürtme başlığı, silme bezini sürekli olarak nemlendirir. Püskürtme jetinde damlama veya akıntı olmaz. Birlikte verilen cam temizleme maddesi, iz bırakmayan bir parlaklık sağlar ve yağmurun daha hızlı akmasını sağlayarak yeniden kirlenmeyi geciktirir. Çerçevesiz pencereleri ve cam yüzeyleri algılayan sensörler Pencere çerçeveleri ve diğer engellerin güvenilir bir şekilde algılanması. Dört köşe sensörü ayrıca çerçevesiz cam yüzeylerin kenarlarını da algılar ve navigasyonu buna göre ayarlar. Yüksek güvenlik standardı Güvenilir vakum teknolojisi ve ek güvenlik sistemi sayesinde güvenli tutuş. Elektrik kesintisi durumunda bile pencere temizleme robotunun pencere camına güvenli bir şekilde bağlı kalmasını sağlayan entegre acil durum pili sayesinde ek koruma. Kolay kullanım ve izleme için akıllı uzaktan kumanda Her temizlik görevinin verimli bir şekilde ele alınması için 4 otomatik mod: hızlı temizlik, yoğun temizlik, leke temizliği ve parlatma. Manuel kontrol de mümkündür. Sezgisel kullanıcı arayüzü Basit kullanım için AÇMA/KAPATMA düğmesi. Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Her zaman iyi bilgilendirilme: önemli bilgiler veya mevcut durum sesli olarak bildirilir. Mikrofiber silme bezi Bezdeki yumuşak mikrofiberler kiri en iyi şekilde emer. 40°C'ye kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir. Cırt cırtlı sabitleme, silme bezini değiştirmeyi son derece hızlı ve kolay hale getirir.