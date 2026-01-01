Pencere temizleme robotu RCW 4 | Kärcher

Büyük ve ulaşılması zor pencerelerin düzenli temizliğinde tam otomatik bir destek sunan Kärcher RCW 4 cam temizleme robotu, her zaman net bir görüş sağlar. Güçlü vakum teknolojisi sayesinde aynalar ve duş kabinleri de dahil olmak üzere tüm düz yüzeylerde güvenli bir tutuşu garanti eder. Çerçeve, nesne ve kenar algılama özelliklerine sahip dört adet sensörle donatılmış sistematik navigasyonu sayesinde çerçevesiz cam yüzeyleri bile hızlı ve güvenilir bir şekilde temizler. Göz alıcı sonuçlar için mikrofiber silme bezi, pompa sistemli altı adet püskürtme nozulu tarafından temizlik solüsyonu ile sürekli ve hassas bir şekilde nemlendirilir. Doğrudan nemlendirme özelliği, damlacık oluşumunu ve rüzgarın solüsyonu savurmasını engeller. Temizlik görevine bağlı olarak seçilebilen dört otomatik ve bir manuel temizlik modu, uzaktan kumanda ile rahatça kontrol edilebilir. LED sinyalleri ve sesli bildirimler, örneğin temizlik maddesi tankı boşaldığında cihazın durumu hakkında kesin bilgiler verir. Ürünle birlikte verilen RM 503 cam temizleme deterjanı kirleri güvenle temizler, iz bırakmadan kurur ve yağmur suyunun camdan daha hızlı akıp gitmesini sağlar. Elektrik kesintisi yaşansa bile RCW 4, acil durum bataryası ve emniyet kablosu sayesinde cama tutunmaya devam eder.

Sistematik navigasyon Hiçbir şeyi unutmadan tüm alanı sistematik olarak temizler. Engellerle temas ettiğinde hareket yönü otomatik olarak değişir. Otomatik olarak başlangıç ​​pozisyonuna döner. Otomatik deterjan uygulaması Altı adet pompalı püskürtme başlığı, silme bezini sürekli olarak nemlendirir. Püskürtme jetinde damlama veya akıntı olmaz. Birlikte verilen cam temizleme maddesi, iz bırakmayan bir parlaklık sağlar ve yağmurun daha hızlı akmasını sağlayarak yeniden kirlenmeyi geciktirir. Çerçevesiz pencereleri ve cam yüzeyleri algılayan sensörler Pencere çerçeveleri ve diğer engellerin güvenilir bir şekilde algılanması. Dört köşe sensörü ayrıca çerçevesiz cam yüzeylerin kenarlarını da algılar ve navigasyonu buna göre ayarlar. Yüksek güvenlik standardı Güvenilir vakum teknolojisi ve ek güvenlik sistemi sayesinde güvenli tutuş. Elektrik kesintisi durumunda bile pencere temizleme robotunun pencere camına güvenli bir şekilde bağlı kalmasını sağlayan entegre acil durum pili sayesinde ek koruma. Kolay kullanım ve izleme için akıllı uzaktan kumanda Her temizlik görevinin verimli bir şekilde ele alınması için 4 otomatik mod: hızlı temizlik, yoğun temizlik, leke temizliği ve parlatma. Manuel kontrol de mümkündür. Sezgisel kullanıcı arayüzü Basit kullanım için AÇMA/KAPATMA düğmesi. Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Her zaman iyi bilgilendirilme: önemli bilgiler veya mevcut durum sesli olarak bildirilir. Mikrofiber silme bezi Bezdeki yumuşak mikrofiberler kiri en iyi şekilde emer. 40°C'ye kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir. Cırt cırtlı sabitleme, silme bezini değiştirmeyi son derece hızlı ve kolay hale getirir.