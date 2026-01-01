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    Pencere temizleme robotu RCW 4 | Kärcher

    Kärcher window vac, a bottle of window cleaning solution, and three white cleaning pads arranged on a plain white background.

    Pencere temizleme robotu

    RCW 4

    Sipariş numarası: 1.269-230.0

    • Temizlik için paspas bezi, paspas bezinin sürekli nemlendirilmesi
    • 3 adet mikrofiber paspas bezi, deterjan