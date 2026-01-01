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    RM 44 bisiklet temizleyici | Kärcher

    Kärcher bike cleaner spray bottle with black label featuring a motorcycle image and text "Bring Back the Wow."

    RM 44 bisiklet temizleyici

    Sipariş numarası: 6.295-763.0

    Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkartır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.