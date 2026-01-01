RM 44 bisiklet temizleyici | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-763.0Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkartır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.
Paketleme ölçüsü (ml)
500
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
8
Ağırlık (kg)
0.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
70 x 70 x 240
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları