Buharlı Temizlik Makinelerinde %10 İndirim!

    RM 611 taş ve dış cephe temizleyici | Kärcher

    Kärcher Stone & Facade Cleaner bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    RM 611 taş ve dış cephe temizleyici

    Sipariş numarası: 6.295-765.0

    Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.