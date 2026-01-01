RM 611 taş ve dış cephe temizleyici | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-765.0Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.
Paketleme ölçüsü (l)
1
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
6
Ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
100 x 100 x 215
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları